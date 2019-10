Le podium qui valide une folle progression

Cédric Kazadi a remporté vendredi une médaille de bronze aux championnats du monde amateurs de kickboxing. Le membre du Ring, à Bulle, a vécu «un rêve de gamin» qui en appelle d’autres.

KARINE ALLEMANN

KICKBOXING. Cédric Kazadi se rêvait footballeur, le voilà médaillé de bronze aux championnats du monde amateurs de kickboxing. Comme quoi la vie est pleine de surprises, et c’est tant mieux. «Gamin, je me voyais jouer en équipe de Suisse de football. Finalement, je suis tellement fier d’avoir pu représenter la Suisse à l’étranger!» Joueur de foot pendant dix-huit ans – à La Tour/Le Pâquier notamment – Cédric Kazadi a en effet défendu les couleurs rouge et blanc de la catégorie – 75 kg aux championnats du monde de Bregenz, parmi les 1900 athlètes répartis dans toutes les disciplines de…