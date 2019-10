Le randonneur fou

Alain Monney



LE BALISEUR SAUVAGE

Faim de siècle, 160 pages

Carabine FM, vous vous souvenez? Mais oui, dans les années huitante, quand la télé était drôle. Alain Monney y faisait le pitre avec Lolita et Gérard Mermet. Animateur, producteur, acteur, musicien, il a maintenant échangé son micro contre une paire de baskets. Il se promène sur les chemins de France, pas ceux de Sylvain Tesson, des bien plus rigolos parce qu’il les balise à sa façon. Exemple cet itinéraire hétérogramme en Mâconnais, prétexte à petits dessins vigoureux et à photographies (avec la complicité du Fribourgeois Francesco Ragusa), où le jeu est d’éviter les localités qui contiennent deux fois la même lettre. Exemple cet itinéraire à composer soi-même, de Hâ à Sède, en passant par Cuq ou Vex. Exemples encore ces «géotags»…