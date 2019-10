Le rire pour mieux décrypter la société

Un couple pense trouver le bonheur quand il se voit offrir la maison de ses rêves. Tel est le point de départ de Radieuse vermine, une comédie noire présentée à L’Arbanel.

ÉRIC BULLIARD

C’est une sorte de conte de fées, de fable contemporaine, enrobée d’un humour noir très british. L’équipe de programmation de L’Arbanel est tombée sous le charme de Radieuse vermine au festival d’Avignon. Elle a invité cette production française ce samedi à Treyvaux, pour sa seule date en Suisse romande.

Ecrite par le Britannique Philip Ridley en 2015, Radieuse vermine a tourné à New York et Londres avant d’être traduite en français. Elle met en scène deux jeunes mariés en attente de leur premier enfant, prêts à tout pour assurer le bonheur de celui-ci. Fleur et Olive forment un couple idéal, mais sans…