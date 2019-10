FARVAGNY. Sur leur site internet, ils se présentent comme les «kings of swing from Switzerland»: les cinq musiciens de The Waffle Machine Orchestra jouent ce jeudi (21 h) à La petite pinte, à Farvagny. Ce groupe neuchâtelois, né en 2012, allie l’énergie rock au swing inspiré des années 1920-1930. www.lapinte.ch.