Les ensorceleuses

RTL9, JEUDI, À 20 H 45

Elevées par leurs tantes excentriques, Sally et Gillian Owens se sont toujours senties différentes. En ce lieu propice à la magie et à la sorcellerie, elles ont appris les rites étranges de leurs ancêtres. Mais les sœurs n’ont pas la vie facile car une malédiction condamne à une mort prématurée les hommes qu’elles aiment. La disparition mystérieuse du petit ami de Gillian et l’apparition de phénomènes étranges autour de la résidence familiale ne vont pas tarder à bouleverser la vie des deux sœurs… ■