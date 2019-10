Les horaires du CO sous la loupe

RAPPORT. Faut-il donner congé aux élèves des CO le mercredi après-midi? Introduire des horaires continus serait-il bénéfique aux jeunes? Un rapport du Conseil d’Etat, basé sur une large consultation, devra répondre à ces questions et à quelques autres. Par 60 voix contre 15 (2 abstentions), les députés ont accepté jeudi un postulat sur un changement d’horaire au CO de Rose-Marie Rodriguez (ps, Estavayer-le-Lac) et Stéphane Sudan (pdc, Broc). «Je comprends les craintes de certains, a affirmé ce dernier. Je les avais moi-même exprimées lors de la discussion sur la motion Hunziker-Schläfli demandant un congé le mercredi après-midi.» Une étude globale est nécessaire justement pour savoir si ces craintes sont fondées ou non. «Ce thème revient très régulièrement à la DICS, note Jean-Pierre…