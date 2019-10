Les licenciés à Bulle

Le Sporting Bulle Natation organise ce dimanche les championnats fribourgeois pour licenciés. Les courses – du 50 m au 400 m, en passant par les relais – débuteront à 9 h à la piscine du cycle d’orientation de la Gruyère, à Bulle. «Sur les 140 nageurs en lice, 80% sont issus du Fribourg-Natation qui, grâce à son orientation élite, domine une faible concurrence actuellement dans le canton. En raison du manque de piscine, il est difficile pour les clubs de développer l’élite. Je le remarque aujourd’hui à Bulle, où on se trouve dans une phase de renouvellement.» Outre Fribourg-Natation et la société organisatrice, les clubs de Romont et Morat seront également représentés dans le bassin du chef-lieu gruérien. Pour tenter de briser l’hégémonie des nageurs de la capitale. QD

