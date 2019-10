1

Un premier contre-la-montre remporté pour la BCF-Arena

Grâce à six mois de travaux intenses pour respecter un calendrier très serré, Fribourg-Gottéron entrera bel et bien dans sa «nouvelle patinoire provisoire» ce mardi soir face au CP Berne. «Un réel exploit» selon l’Antre SA et les responsables du chantier.