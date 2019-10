Mère et fils exposent à l’Espace 25

L’Espace 25, à Fribourg (Pérolles 25) accueille jusqu’au 30 octobre une exposition d’Alyn et d’Ilhwot. Artiste autodidacte, Alyn a régulièrement présenté son travail dans des galeries, dont Espace L’Aurore en 2017. De son côté, son fils Kevin Perriard, alias Ilhwot, expose le sien pour la première fois. Le volet artistique se double d’une histoire humaine: cet accrochage commun vient marquer la rémission du cancer que le jeune homme a subi il y a plus de deux ans. A découvrir le mercredi (16 h-20 h), jeudi (14 h-20 h), vendredi (10 h-17 h) et samedi (10 h -16 h).