Ma bagnole, mes chiens et mes amis

Loin des rythmes effrénés, des mondes bipolaires et des stratégies prévisibles: Overland. Jeu atypique, ce road trip postapocalyptique offre et demande une vraie réflexion. A tester.

Prendre la route avec ses potes. Vivre de l’air du temps en traversant les Etats-Unis. Recueillir un chien errant en mal de tendresse. Le beau road trip que voilà. Dommage que l’essence soit si rare et les extraterrestres si nombreux. Pour survivre dans le monde postapocalyptique d’Overland, trois choses comptent: une bonne bagnole, des compagnons efficaces et du carburant.

Le studio indépendant Finji nous épargne la guerre nucléaire et les zombies. Juste des créatures bizarres, entre l’insecte géant et le minéral, dont on ne sait rien. Vu leurs tronches, on mise sur des aliens, mais sans certitude aucune.…