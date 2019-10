Manifestation des fonctionnaires annoncée pour le 7  novembre

Le Syndicat des services publics (SSP) combat le nouveau projet d’assainissement de la caisse de prévoyance de l’Etat. Mardi soir, il a invité les employés de l’Etat, syndiqués ou non, à une assemblée. Entre 250 et 300 ont répondu a l’appel et décidé d’organiser une manifestation le 7 novembre.