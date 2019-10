SEMSALES

Le 15 octobre, les cloches de l’église de Semsales ont accueilli et accompagné Martin Mesot en sa dernière demeure. Il est décédé à son domicile, le 12 octobre.

Né le 8 mars 1950 à Fiaugères, il a grandi auprès de ses parents, Anna et André, de sa sœur Liliane et de son frère Gérard. Petit déjà, il prit goût aux valeurs paysannes, ce qui l’a naturellement conduit à intégrer la cavalerie lors de son école de recrues. Il appréciait les week-ends de concours hippiques avec ses amis Dragons. Il racontait de belles anecdotes avec ses montures Tchek et Forme.

Son attrait pour le commerce l’amena à devenir marchand de bétail et à Praz Vert où il rencontra sa future épouse. En 1977, le couple s’unit et s’installa à Semsales. De cet amour naquirent quatre enfants: Magalie, Thierry,…