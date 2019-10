Meneur d’allure, ce berger aux soins du troupeau

Nouveauté cette année, 11 meneurs d’allure ont été enrôlés à Morat-Fribourg. L’un d’eux parle de cette mission spéciale.

Disséminés dans l’immense peloton, onze participants avec un attirail et un rôle bien particuliers. Une oriflamme harnachée sur le dos, ces neuf hommes et deux dames ont été engagés dans le rôle de meneur d’allure. Leur mission? Atteindre l’arrivée dans un chrono défini au préalable et visible de tous, servant ainsi de métronome et de gardien du temps pour les autres participants. Ce service, déjà proposé dans la majorité des grandes épreuves, est apparu cette année seulement sur Morat-Fribourg, grâce à un sponsor. Etaient assurés les chronos allant de 1 h 10 à 2 h, par tranches de cinq minutes.

Olivier Jeannet était l’un des hommes dévoués à la cause collective. Ce…