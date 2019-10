HFR DE MEYRIEZ. Ce mardi midi, le personnel du service de gériatrie aiguë et de réadaptation gériatrique de l’HFR de Meyriez se rassemble pour protester contre la fermeture de ce service et sa redirection sur les sites de Tavel et Riaz, selon le Syndicat des services publics (SSP). Annoncée lundi dernier, cette décision sera effective le 1er novembre. «Elle a choqué le personnel, qui souhaite montrer son inquiétude et sa désapprobation», affirme Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du SSP.