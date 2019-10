Non, le CS Romontois n’est pas mort

Sous pression après un début de saison manqué, le CS Romontois a montré une belle réaction, samedi, en malmenant le leader Guin (0-0). Si les Glânois restent avant-derniers de 2e ligue inter, ils ont rassuré par leur attitude combative. A convertir en points désormais.

QUENTIN DOUSSE

Officiellement, l’heure n’était pas à l’ultimatum au Glaney. Encore que: pour le CS Romontois, avant-dernier au classement, on peut raisonnablement penser qu’il était minuit moins une. Plus qu’un miracle, que la nouvelle sainte glânoise Marguerite Bays ne saurait invoquer, il fallait au moins une réaction face à Guin. Et réaction il y a bien eue, samedi soir, face au leader invaincu. Combatifs, solidaires dans l’effort, les Romontois n’ont certes pas gagné. Mais ils ont obtenu le point (du nul 0-0) le plus…