Le relais suisse du 4 x 400 m ne verra pas la finale des 7es Jeux militaires mondiaux de Wuhan (Chine). Charles Devantay (21 ans), qui avait fait de cette qualification un objectif, et ses trois coéquipiers ont dû s’avouer vaincu dès les qualifications. Les quatre athlètes helvétiques ont terminé 6es et derniers de leur série en 3’13’’33. Le Bahreïn a remporté cette course en 3’09’’62.