Passe-moi les jumelles

Une nouvelle société pour promouvoir l’hydrogène vert

GROUPE E. Groupe E et ENGIE Services AG fondent Swiss H2 Generation, sise à Granges-Paccot et détenue à parts égales par les deux entreprises. Objectif: fabriquer de l’hydrogène renouvelable destiné à la mobilité, à l’industrie et au stockage d’énergie renouvelable. «Dès lors qu’il est produit à partir d’électrolyse utilisant de l’électricité verte, l’hydrogène e...