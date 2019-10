SOMMENTIER

Pierre Pittet, s’est endormi paisiblement le 14 octobre à l’hôpital de Riaz. Il venait d’entrer dans sa 90e année. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Sommentier le 16 octobre.

Pierrot est né le 10 septembre 1930 au sein d’une famille paysanne. Il était le fils unique d’Henri et Rosa Pittet. C’est lors d’une bénichon à Romont, que Pierrot rencontra Irma Gobet, de Massonnens. Ils se marièrent à la chapelle des Marches le 2 décembre 1962. De cette union naquirent trois enfants: Jean-Claude, Véronique et Henri-Philippe. Puis Pierrot eut la joie de voir s’agrandir la famille avec la naissance de cinq petits-enfants: Charlène, Léa, Loriane, Dylan et Olivier.

Dès son plus jeune âge, il aida ses parents aux travaux de la ferme. Durant toute sa vie il exploita le domaine…