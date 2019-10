Pixels et caetera

L’INFINI. Un ami, qui a effectué durant ces trois dernières semaines un tour de Bretagne à pied, sorte de pèlerinage d’une église à l’autre dédiée aux saints bretons (ils sont au nombre de sept) m’a envoyé par Whats-App cette photo prise à Quimper. Là-bas, les bouches d’égout sont flanquées d’un avertissement. Et cet avertissement, sans parler de son utilité, se révèle dans toute sa force évocatrice: «Ne rien jeter, ici commence la mer.» Eau de pluie, eaux usées, eau grise, eau noire, eau blanche, douce ou salée, double réseau collecteur, tout à l’égout… nous ne prêtons aucune attention au traitement des eaux, et le rivage? Désolés, mais c’est pour nous le commencement de la mer. Eh bien non. Faut-il dès lors crier à l’adresse du poète, seul là-bas sur son rocher, que le sentiment de…