Pixels et caetera

ÉLECTIONS FÉDÉRALES. Disons-le comme ça, si l’expression est toujours admise: c’est une histoire de bonnes femmes. De bonnes femmes et de couleur de teinture. Vous savez, quand la coiffeuse garantit que ce sera un bel auburn, mais en fait, ça vire trop à l’orange. Drame. Que faire? Rien. Inutile de se plaindre, ça finira par se décolorer tout seul et on refera une couleur. A un jeune homme mécontent de la coupe, on lui dit t’inquiète, ça va repousser. A une jeune femme surprise de la teinture, on ne dit rien, c’est plus délicat. Surtout quand la couleur, c’est du vert, et qu’elle doit tenir quatre ans, on se comprend. Une histoire de bonnes femmes, telle est l’explication pour la nouvelle composition à Berne. Grève des femmes et Greta sont sur un bateau… c’est la vague verte, évidemment.…