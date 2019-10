Pour une politique audacieuse

A propos de politique environnementale et d’égalité homme/femme.

Le Mouvement citoyen indépendant (MCI) est un petit mouvement, porteur depuis 2006 d’idées nouvelles que nombre de gens partagent, et cela malgré le peu de couverture médiatique dont nous jouissons.

La vague verte qui a déferlé sur Berne samedi 28 septembre confirme notre lassitude devant une politique des petits pas, pour ne pas oser parler des grands pas en faveur des lobbies de la pharma et de l’industrie agroalimentaire. La planète est en train de changer vertigineusement et toujours et encore, nous en sommes au statu quo. Aucune économie ne deviendra responsable si nous ne diminuons pas drastiquement la production de biens superflus et ne rendons pas notre consommation juste pour notre corps, notre esprit et notre…