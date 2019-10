Reprise de la pièce «Paire et fille»

LE BILBOQUET. Créé le printemps dernier dans le cadre de la saison culturelle de La Lisière, à Sâles, Paire et fille a entamé une tournée romande. Après deux dates à Payerne et en attendant Morges en février, la pièce de Jean Winiger passe par Le Bilboquet, à Fribourg, où trois représentations sont annoncées, de jeudi à samedi. Paire et fille se présente comme une comédie de mœurs à trois personnages. Michel et Gérard s’apprêtent à se rendre à un enterrement quand débarque une femme inconnue. Elle va chambouler leur journée et bien plus… Aux côtés de Jean Winiger se trouvent les comédiens Renato Delnon (qui cosigne la mise en scène avec l’auteur) et Delphine Buresi. EB

Fribourg, Le Bilboquet, jeudi 24 et vendredi 25 octobre, 20 h, samedi 26, 17 h. Réservation: 026 466 46 06 ou …