Romain Sottas prêt à défendre son titre

Organisés au Centre équestre de Marsens, les championnats fribourgeois de saut d’obstacles ont servi de bonne préparation pour Romain Sottas, qui défendra son titre romand ce week-end, chez lui à Marsens toujours.

QUENTIN DOUSSE

HIPPISME. Une météo radieuse, plus de 200 cavaliers en lice et aucun blessé: le Club de Bulle et environs a vécu un premier week-end de rêve, au Centre équestre de Marsens, où se sont déroulés les championnats fribourgeois de saut d’obstacles. «Malgré le vent, on a eu de la chance avec le temps, savoure Léticia Mooser, membre du comité d’organisation. On est aux anges. Espérons que cela tienne le weekend prochain. Car les Romands, ce sera encore autre chose!»

Le club bullois passe en effet à la vitesse supérieure depuis ce jeudi (jusqu’à dimanche) avec la tenue…