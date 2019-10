Romont, la surprise?

JUDO. Les meilleurs judokas du canton ont rendez-vous ce dimanche à Villaz-Saint-Pierre, lieu des championnats fribourgeois par équipes. En élite, ils seront trois à briguer le titre cantonal: Marly, Romont et Morat. «Vainqueur l’an dernier et pensionnaire de LNB, Marly part logiquement favori. Reste à voir quelle équipe sera alignée. Romont pourrait avoir une chance», note Emmanuel Bussard, chef technique du Judo-club Romont, organisateur de la journée. Celle-ci s’ouvrira à 10 h 30 avec les écoliers et les espoirs/juniors. «Sur les 150 combattants attendus, on n’enregistre que trois équipes espoirs/juniors (dont une d’Attalens). La participation est famélique, mais elle illustre une situation pas nouvelle dans le canton.» Après les catégories jeunesses, les élites reprendront la main…