Romont ne sait plus gagner, un «bon point» pour La Tour

Le débrief en 2e ligue inter

La Sarraz/Eclépens - Romont 3-0 (1-0)



Buts: 18e (1-0), 48e (2-0), 93e (3-0).

CS Romontois: Fernandes; Pinto, Kolly, Bueche, Monteiro (61e Progin); Raetzo (82e Marques), Rey; Ouattara, Rodrigues, Gomes (73e Ramqaj); Dinis (73e Nsakala). Entraîneur: Patrick Da Silva.

LE MATCH. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le CS Romontois, qui n’a plus gagné depuis le 17 août et une victoire devant les espoirs de Xamax. Dimanche, dans un duel de mal classés, les Glânois se sont lourdement inclinés (3-0) sur le terrain de La Sarraz/ Eclépens. «Notre entame de match a été très intéressante, avec un poteau dès la 2e minute, commence l’entraîneur Patrick Da Silva. A la pause, nous étions menés 1-0 alors que les plus grosses occasions étaient à mettre à notre…