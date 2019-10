Romont prend sa revanche cantonale

PAR JONAS RUFFIEUX

JUDO. Chef technique du Judoclub de Romont, Emmanuel Bussard assurait que, «dans le canton de Fribourg, il n’y a plus de derby, comme à l’époque. La rivalité n’existe plus.» C’était en début de journée, dimanche à Villaz-Saint-Pierre. Puis Romont et Marly ont tour à tour battu Morat dans le cadre du championnat fribourgeois élites, pour s’offrir une finale, remportée avec la manière par les Glânois. Au terme de laquelle Emmanuel Bussard convenait: «En fait, il y a clairement une rivalité.» Car les réactions romontoises montraient tout sauf de l’indifférence. A la rage de vaincre se sont substituées les joies de la victoire, et d’avoir pris une revanche.

Car oui, Romont, qui évolue en 1re ligue nationale, avait à cœur de faire honneur à son statut d’outsider, face à une…