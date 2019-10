Schouwey n’en finit plus d’impressionner

Remportée dimanche par le Sud-Soudanais Lobalu, la course commémorative de Morat-Fribourg a aussi été celle de Jérémy Schouwey. Le Gruérien, 19e, s’est imposé comme le Fribourgeois de cette 86e édition.

QUENTIN DOUSSE

Sur la place Georges-Python, il y a les hommes qu’on pensait plus rapides. Comme le lauréat de cette 86e édition, le requérant d’asile sud-soudanais Dominic Lokinyomo Lobalu (21 ans), vainqueur au sprint dans le modeste temps de 54’01. A l’inverse, il y a eu dimanche les athlètes qu’on ne pensait pas si rapides. L’Ethiopienne Helen Bekele en tête (lire ci-contre), mais aussi Jérémy Schouwey. Le coureur de Villars-sous-Mont, 19e de la course commémorative, a non seulement remporté le titre honorifique de meilleur Fribourgeois. Il a surtout impressionné par son temps de…