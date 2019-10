Task force sanitaire au sein du groupe d’intervention

POLICE. Une task force sanitaire (TAFOS) est active depuis janvier au sein du groupe d’intervention de la police (GRIF). Chargée de soutenir les agents lors d’interventions à risque, elle est composée d’ambulanciers et de médecins du SMUR. Ses membres sont formés à la médecine tactique, mais aussi aux tactiques d’engagement du GRIF. En parallèle, les agents du GRIF se forment à la médecine tactique, afin d’acquérir les premiers gestes permettant de sauver des vies. Ce nouveau concept, qui fonctionne sur la base du volontariat, a été mis sur pied par la police cantonale et la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Depuis le lancement du concept, la TAFOS a été mobilisée à huit reprises, précise le communiqué de la police et du Service du médecin cantonal.