Taxer les géants du numérique

A propos de la taxe GAFA mise en place en France.

Ces géants qui, à l’image d’Amazon, ont la capacité d’investir 30 milliards de francs dans la recherche, soit trois fois plus que le budget de la recherche suisse, ne devraient-ils pas être davantage mis à contribution chez nous? La France applique une taxe de 3% à une trentaine de groupes comme les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), Airbnb, Instagram… Cette taxe pourrait lui rapporter environ 500 millions d’euros par an. A l’heure du digital et de l’intelligence artificielle, il nous faut réfléchir à de nouveaux modes de financement et cela sans piquer continuellement dans les poches de la classe moyenne. Après l’acceptation de la motion du conseiller aux Etats Beat Vonlanthen demandant l’introduction d’une TVA sur le commerce en…