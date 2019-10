RTS1, JEUDI, À 20 H 10



Cet été, des participants de la plus grande régate en bassin fermé du monde ont failli laisser leur vie sur le lac Léman. A travers les vidéos filmées par les marins qui ont traversé l’enfer, Temps présent raconte le Bol d’Or de cet été sur lequel s’est abattu un orage dantesque. Egalement au sommaire de cette émission, un reportage sur Crans-Montana. Ce petit Monaco des neiges incarne une certaine idée de la Suisse: prospérité, calme et sécurité.

Comment j’ai survécu au lac

Pendant près d’une heure, avec une puissance inouïe, l’orage a balayé les bateaux du Bol d’Or, déchiré les voiles, cassé les mâts et provoqué le naufrage de trois embarcations. Et traumatisés les rescapés de la course qui témoignent dans l’émission.

Il était une fois Crans-Montana

En avril 2018,…