Temps présent

Accros aux antidouleurs, jusqu’à l’overdose

Ils sont destinés à calmer les douleurs, et on en consomme comme des bonbons, ou presque. Seulement voilà: les médicaments antidouleur, dit opioïdes, créent une dépendance comparable à la toxicomanie, avec des risques d’overdose mortelle. Aux Etats-Unis, les chiffres font froid dans le dos: 91 morts par jour, près de deux millions de dépendants. Une vraie épidémie, un scandale qui provoque des plaintes collectives massives et la mise en faillite d’un laboratoire et de ses propriétaires multi - milliardaires.

Des Américains ordinaires s’écroulent en pleine rue, au supermarché, au volant de leur voiture… victimes d’overdose. On leur a prescrit des médicaments antidouleur extrêmement puissants et addictifs qui ont été…