Thor en toute liberté

Walter Simonson

THOR, tome I



Panini Comics, coll. Icons

Fort, grand, beau, Thor est l’archétype même du héros massif, monolithique parfois, dont les histoires pourraient rapidement tourner en rond dans des jeux de puissance stériles. Pourtant, la version que Jack Kirby et Stan Lee ont créée en 1962 du dieu du tonnerre scandinave, en l’entourant de nombreux éléments mythologiques et en lui fournissant une identité humaine handicapée, a donné du corps au personnage, au point de devenir 50 ans plus tard l’un des piliers de l’Univers cinématographique Marvel. Pendant tout ce temps, son existence de papier a connu des hauts et des bas. Une interprétation sort du lot, celle de Walter Simonson entre 1983 et 1987. Un volume imposant réunit les 25 premiers épisodes de ce passage.

