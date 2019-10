Tout l’art de relancer son adversaire

Dans un excès de mansuétude, Châtel-Saint-Denis a subi sa première défaite de la saison face à un Haute-Gruyère en plein crescendo, vainqueur méritoire 3-4, samedi au Lussy.

GILLES LIARD

2e LIGUE. Avec Sarine-Ouest, Ueberstorf, Schoenberg et le surprenant Ursy, on supputait que Haute-Gruyère était l’un des papables capables de battre en brèche l’hégémonie châteloise durant ce premier tour. Samedi au Lussy, la phalange de l’Intyamon n’a pas démenti les oracles. Ce match, test grandeur nature entre le leader veveysan et le bel animateur printanier de la première division cantonale, a tenu toutes ses promesses. Tout spécialement dans la dernière demi-heure, gratifiée de six réussites et d’un renversement de situation.

D’aucuns diront que c’est davantage Châtel-Saint-Denis, dans un excès de…