Trois jours pour faire du metal un festival

Ebullition organise ce week-end son deuxième festival Poutre et terroir, consacré au metal sous toutes ses formes. Qu’il vienne d’ici ou d’ailleurs.

ÉRIC BULLIARD

C’est sur le chemin du retour en ville et donc l’occasion d’une halte pour se rafraîchir les esgourdes: pour la deuxième fois, Ebullition fait écho au Salon suisse des goûts et terroirs, qui se tient à Espace Gruyère, en proposant son festival entièrement dédié au metal.

Dès ce soir et jusqu’à dimanche, Poutre et terroir propose lui aussi des produits locaux et d’autres importés, au goût de black metal, de sludge, de postmetal, de hardcore… Du gros, du lourd et du bon, quoi. La diète, ce sera pour plus tard. Au total, neuf groupes vont se succéder, trois par soirée. A chaque fois, l’affiche propose une formation locale, une…