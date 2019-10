Un génie du blues descendu du Nord

Bror Gunnar Jansson



THEY FOUND MY BODY IN A BAG

Disques Office

NOTRE AVIS:

Ça peut paraître vachement snob de parler de Bror Gunnar Jansson dans ces colonnes. N’est-ce pas un peu prétentieux de chroniquer le disque d’un homme-orchestre suédois inconnu qui joue du blues? Eh non, parce que, d’abord, ce type est un génie. Et que, ensuite, son quatrième album They found my body in a bag est paru chez Disques Office, un distributeur fribourgeois. Eh oui…

Bror Gunnar Jansson est un multi-instrumentiste de 33 ans, nourri au blues de John Lee Hooker, qui a fait ses gammes au sein du groupe de son père, dans la banlieue de Göteborg. Désormais seul aux commandes, il joue de la guitare vintage assis derrière sa batterie et chante comme si sa vie allait s’éteindre dans la nuit. Du blues évidemment,…