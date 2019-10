Un premier contre-la-montre remporté pour la BCF-Arena

PAR QUENTIN DOUSSE

Tous ne pensaient pas le défi réalisable. Même Albert Michel a pu en douter. «Il fallait encore voir cette enceinte dimanche dernier: avec les fortes averses, cela coulait partout à l’intérieur. Alors disputer un match dix jours après, je n’y croyais pas. Aujourd’hui, oui!» Le président de l’Antre SA ne cachait pas son immense fierté face aux médias, réunis hier pour une septième (!) conférence de presse concernant la nouvelle BCF-Arena.

«On s’était fixé le pari de rejouer ici le 1er octobre, six mois exactement après le dernier match de Fribourg-Gottéron. On ne crie pas encore victoire, mais les travaux de gros œuvre (installation de la charpente et du nouveau toit principalement) étant réalisés, on peut dire que le pari a été relevé!» s’exclame Albert Michel.…