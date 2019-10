Un Requiem pour la Toussaint

MUSIQUE SACRÉE. Bien connue pour ses Concerts de la Semaine sainte, la Capella concertata d’Yves Corboz souhaite pérenniser un autre rendez-vous musical, celui de la Toussaint. L’idée est née il y a deux ans, lors d’un concert donné en mémoire du professeur Luigi Ferdinando Tagliavini. A Bulle ce samedi (chapelle Notre-Dame de Compassion) et à Fribourg demain (église du Collège Saint-Michel), les musiciens et chanteurs de la Capella concertata interpréteront un Requiem et un Miserere de Giovanni Benedetto Platti (1697 - 1763). Né à Padoue, ce compositeur italien a étudié à Venise avant de se rendre dès 1722 en Allemagne, à la cour du prince-évêque von Schönborn. Il y restera jusqu’à sa mort. La plupart de ses œuvres ont été perdues. Selon le communiqué de presse de la Capella concertata,…