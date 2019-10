Un succès à six points pour Gum’

Gumefens/S. - La Roche/P.-la-V. 1-0 (1-0)

But: 4e Clément (1-0, but contre son camp).

2e LIGUE. Cette rencontre entre Gumefens/Sorens et La Roche/ Pont-la-Ville pourrait peser lourd à l’heure des comptes de la fin de saison. Aux Marais, les locaux ont pris la mesure de leur voisin de la rive droite sur la plus petite des marges grâce à un autogoal d’Arnaud Clément. Pourtant les visiteurs auraient pu revenir au score. «A l’image de ce 1er tour, nous avons les occasions, mais nous ne marquons pas, souffle Guillaume Chassot. Nous avons notamment touché trois fois les montants…» En plus de cela, Mehdi Bapst a réalisé des miracles pour garder sa cage inviolée. «Je n’aime pas me lancer des fleurs, mais c’est vrai que j’avais la baraka (rires).»

Moins d’une semaine après le nul obtenu face au…