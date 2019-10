Un synthétique duo de minuit

Fri-Son s’offre ce samedi un retour vers les années 1980 et sa pop synthétique. Revue au goût du jour, évidemment: The Midnight est né en 2012 de la rencontre entre le songwriter Tyler Lyle, basé à Atlanta, et le producteur, chanteur et compositeur danois Tim McEwan, installé à Los Angeles. Ils ont travaillé ensemble à l’occasion d’un atelier de création musicale. Au cours de cette session, ils se sont inspirés de la synthwave des eighties et de l’univers visuel et sonore du film Drive, qui venait de sortir. A la fin du workshop, ils avaient deux morceaux, We move forward et Gloria. Un EP, Days of thunder, allait suivre en 2014, puis Endless summer, Nocturnal, Kids… Violet Days, groupe suédois d’indie pop électro, ouvrira la soirée. www.fri-son.ch.