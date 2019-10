Une fin de semaine pour tous les goûts

ÉQUILIBRE-NUITHONIE. Musique, humour, théâtre jeune public: riche fin de semaine pour Equilibre-Nuithonie. Ce jeudi à midi déjà, dans le cadre de Midi-théâtre, le restaurant Le Souffleur (Nuithonie) accueille C’est passager, de (et avec et mis en scène par) Antonio Troilo. Demain vendredi, toujours à Nuithonie, l’humoriste et comédien Laurent Deshusses présentera Ma vie de courbettes (qu’il donnera aussi à la salle CO2 le 6 décembre).

De son côté, Equilibre accueille, vendredi également, l’Orchestre de chambre fribourgeois. Pour son premier concert de la saison, l’OCF a élaboré un programme intitulé Concertinos et formé de concertos d’étude bien connus des élèves musiciens. En seconde partie, il interprétera la Symphonie No 4 de Beethoven.

Enfin, samedi et dimanche, la compagnie Push-Up…