Une toile large comme le monde

L’autre domaine qui rencontre un succès phénoménal est celui de la pornographie. Sans internet, quantité de pulsions ne peuvent être satisfaites et l’approvisionnement difficile en magazines les rend précieux. À l’exception de ces journaux spécialisés que les gens sont prêts à payer très cher – ou à troquer contre des conserves, comme on l’a dit –, on lit debout, on s’assied aux tables sans rien commander. On relit, aussi, puisque les nouveautés n’affluent plus et que les commandes sont compliquées. Oliver n’a plus d’employés, ne pouvant les salarier, et prépare de gros pots de café noir qu’il laisse en libre-service au milieu des tables.

June est enceinte. Elle a identifié le moment de la conception à la première nuit qui a suivi la panne. Cette nuit-là, ils se trouvaient dans la cabane…