L’artiste bullois Vincent Ottiger est l’invité de la galerie de Jean-Jacques Hofstetter, à Fribourg (rue des Epouses 18). Il y présente des œuvres en techniques mixtes dès demain vendredi (vernissage à 18 h) et jusqu’au 16 novembre. Deux autres artistes l’accompagnent: Serge Cantero (peinture) et Cécile Raynal (sculpture). Les jeudis et vendredis, 14 h-18 h 30, les samedis, 10 h-12 h et 14 h-16 h. www.galerie-hofstetter.ch.