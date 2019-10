Vous reprendrez bien un peu de désert?

Tinariwen

AMADJAR

Musikvertrieb

Le blues est une musique universelle, dont les racines profondes – il ne faut jamais l’oublier – s’enfoncent jusqu’au cœur de l’Afrique. Formé dans le désert de Tamanrasset (au sud de l’Algérie), Tinariwen chante la rébellion et la liberté du peuple berbère depuis quarante ans. Adoubé ces dernières années par Robert Plant et Tom Yorke (parmi tant d’autres), le collectif targui vient de sortir son neuvième album intitulé Amadjar, «l’étranger de passage» en dialecte tamasheq. Elégants comme des princes dans leur bazin damassé, les membres du collectif ont composé treize titres dans le désert de Mauritanie, durant un road trip d’une douzaine d’étapes entre le Sahara marocain et l’océan. Douze nuits étoilées pendant lesquelles les musiciens ont fait languir…