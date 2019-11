«Ici, en course, je me sens vivante et à ma place»

Non voyante, Sandrine Chauvy a participé avec son guide à sa première course en ville, de nuit, dans les rues de Bulle. Reportage dans la foulée du duo, uni par une complicité dépassant la performance sportive.

QUENTIN DOUSSE

DANS LA COURSE. Pour elle, la Corrida bulloise ne se résume pas à six tours d’un kilomètre. C’est un voyage à travers les émotions, les sons et les sensations pour vivre la Corrida comme les autres. Atteinte par le syndrome de Lyell (maladie très rare entraînant la destruction de l’épiderme) à l’âge de 5 ans, Sandrine Chauvy est non voyante. «Je vois un mur blanc, comme en voiture lorsqu’on allume les grands phares dans un brouillard très, très épais», explique cette Neuchâteloise de 43 ans, pas découragée pour un sou. L’ambiance d’une course en ville, elle l’a…