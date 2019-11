«Marcher sur le traitillé de la ligne rouge»

DIFFAMATION. Candidat aux récentes élections fédérales, Claudio Rugo vient d’être condamné pour diffamation à 15 jours-amendes de 10 francs, avec un sursis sur trois ans. Le leader du Parti des artistes avait attaqué sur Facebook, en septembre 2018, l’ancien directeur des écoles de la ville de Fribourg. Dans son commentaire, il parlait de copinage et de traitement de faveur. Claudio Rugo a admis avoir «marché sur le traitillé de la ligne rouge dans un contexte politique» et s’est excusé, lit-on dans une ordonnance pénale datée du 17 septembre. Et il a retiré son commentaire des réseaux sociaux le 13 juin 2019.

Compte tenu de la «situation financière difficile du prévenu», le plaignant n’a pas déposé de conclusions civiles. Aussi, aucune amende n’a été prononcée. «En revanche, les mobiles…