Antibiorésistance: que dit votre crotte?

Le contenu de notre tube digestif, même s’il n’est pas ragoutant, est vital ! Riche et varié, c’est un univers à lui tout seul. Mais il a aussi ses propres soucis de santé. Notre microbiote intestinal peut en effet contenir des indésirables, les bactéries multirésistantes, qui mettent en échec les traitements antibiotiques de première intention. Les plus redoutables tuent plus de 700 mille personnes chaque année dans le monde. Un chiffre en perpétuelle augmentation…

Pour agir il faut commencer par prendre conscience et prévenir. Comme on ne parle pas d’une maladie mais d’un risque de la développer, le message a souvent du mal à passer…

Scandale des implants défectueux

L’évolution technique rend les implants toujours plus…