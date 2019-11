A 70 ans, elle découvrait la mer…

Janine Massard

GRAND-MÈRE ET LA MER

Bernard Campiche, 136 pages

Claire s’est mis en tête de voir la mer. Grand-mère «née au début de la décennie qui terminait le XIXe siècle», au temps où «l’on se déplaçait à la vitesse du cheval», elle propose à sa petite-fille, Line, de l’accompagner une semaine sur la Côte d’Azur. Cette «libellule» qui, à vingt ans, a «sauté à pieds joints dans la modernité» accepte: voici cet attachant duo parti en train vers le sud de la France, via l’Italie.

Nous sommes au début des années 1960, en pleine guerre froide et Janine Massard s’attache à décrire aussi bien la relation entre grand-mère et petite-fille que cette époque de bouleversements: «Ciel, comme les temps avaient changé, ça n’était pas terminé, tous les jours ou presque, on annonçait une nouvelle…