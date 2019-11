Adrien Pythoud

LA TOUR-DE-TRÊME

Adrien a vu le jour le 6 octobre 1934 dans le foyer de Joséphine et Louis Pythoud. Huitième d’une famille de 12 enfants, il vécut proche de la nature et de son pommier sauvage du Praz Chabley. Il grandit entouré de ses frères et sœurs avec qui il noua des liens étroits pour la vie.

A 16 ans, il entra à l’usine et dut laisser de côté son rêve d’étudier. L’école de recrues accomplie, Adrien partit dans un village lucernois pour y apprendre l’allemand. Il travailla ensuite à la poste de Lausanne tout en préparant son diplôme de comptable.

A cette époque, il eut le bonheur de rencontrer Cécile Décrind, de Grandvillard. Ils se marièrent en 1959. Leur foyer, installé à Prilly, s’agrandit avec l’arrivée de Malou et de Francis. Puis, la famille revint en Gruyère et Véronique vit…