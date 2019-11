Alban et Eve, le déclin annoncé de l’humanité

LE BILBOQUET. Coincés au paradis, Alban et Eve sont végans par obligation. Ils sont confrontés à un dilemme (forcément cruel, comme tous les dilemmes): doivent-ils vraiment assurer leur descendance – et celle de l’humanité tout entière – «au risque d’engendrer des rejetons qui contribueront au déclin de la planète»? détaille le dossier de presse.

Installés à Charmey, Delphine Buresi et Jean-François Broggio adaptent Alban et Eve – le début de la fin, une comédie à sketches écrite par Jean-Pierre Martinez, ce week-end au Bilboquet. «Un spectacle rythmé, un style enlevé dans la pure tradition du café-théâtre, qui donne à la fois à rire et à réfléchir», poursuit le dossier de presse.

Après cette création à Fribourg, le duo interprété par Delphine Buresi et Gregory Lukac partira en tournée…