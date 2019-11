Améliorations du réseau de bus urbains annoncées dès le changement d’horaire de 2020

AGGLO. L’introduction de la cadence au quart d’heure entre la nouvelle halte ferroviaire de Givisiez et la gare de Fribourg est annoncée pour le nouvel horaire 2020. «De nombreuses modifications du réseau de bus auront lieu dans ce secteur, afin d’optimiser les synergies entre le RER et le réseau de bus urbains», annonce l’Agglo dans un communiqué. Une ligne 12 sera introduite à Guin, pour relier le centre sportif de Leimacker et les quartiers de Briegli et Zelg. «Avec une cadence horaire garantissant les correspondances avec le S1.» La ligne 8 (Fribourg-Corminbœuf) aura dorénavant une cadence de 15 minutes, du lundi au vendredi. Quant à la ligne 9 (Fribourg-Givisiez), elle passera par la route des Taconnets pour desservir la gare de Givisiez et offrir une meilleure desserte de la zone…